Raiders' Michael Mayer: Misses another practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mayer (ankle) didn't practice Wednesday.
Mayer didn't practice last week before being ruled out for Sunday's loss to the Chargers. Another 'DNP' on Wednesday clouds the TE's Week 14 status, but Mayer's outlook for this weekend's game against the Broncos could improve if he returns to practice Thursday or Friday.
