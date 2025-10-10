default-cbs-image
Mayer doesn't have an injury designation for Sunday's game against the Titans, while Brock Bowers (knee) has been ruled out, Ryan McFadden of ESPN.com reports.

Mayer missed the Raiders' previous two games due to a concussion but cleared concussion protocol earlier in the week and subsequently logged three full practices during Week 6 prep. Mayer's expected to play a significant role in Vegas' passing offense in Bowers' absence.

