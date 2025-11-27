Rams' Kamren Kinchens: Sidelined Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kinchens (shoulder) did not practice Wednesday, Adam Grosbard of The Orange County Register reports.
Kinchens played 89 percent of defensive snaps -- his second-highest mark of the season -- so it's unclear when he was injured. His status for Sunday's game against the Panthers is now unclear.
