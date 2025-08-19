default-cbs-image
Armour-Davis didn't practice Monday due to an illness, Jeff Zrebiec of The Athletic reports.

It doesn't sound like Armour-Davis is dealing with anything serious, but it's unclear when he'll return to practice. The fourth-year cornerback missed some practices earlier in training camp due to an undisclosed injury, so it's good news that his current issue doesn't seem to be related. Armour-Davis will likely work primarily on special teams if he breaks camp on the Ravens' roster.

