Ravens' Jalyn Armour-Davis: Dealing with illness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Armour-Davis didn't practice Monday due to an illness, Jeff Zrebiec of The Athletic reports.
It doesn't sound like Armour-Davis is dealing with anything serious, but it's unclear when he'll return to practice. The fourth-year cornerback missed some practices earlier in training camp due to an undisclosed injury, so it's good news that his current issue doesn't seem to be related. Armour-Davis will likely work primarily on special teams if he breaks camp on the Ravens' roster.
