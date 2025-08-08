Ravens' Jalyn Armour-Davis: Two passes defensed Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Armour-Davis (undisclosed) had one tackle and two passes defensed in Thursday's 24-16 preseason win over the Colts.
Armour-Davis dealt with an undisclosed injury earlier in training camp, but he suited up Thursday and managed to break up a couple passes. The 2022 fourth-round draft pick is competing for a depth role in Baltimore's secondary.
