Ravens' Lamar Jackson: Exits with possible hand injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson left Wednesday's practice early with a possible hand/wrist injury, Jamison Hensley of ESPN.com reports.
He reportedly stayed on the practice field for a few more plays after getting knocked down, but Jackson then left early before the rest of his teammates. Ravens coach John Harbaugh may be able to provide an update later Wednesday or Thursday.
More News
-
Ravens' Lamar Jackson: Not slated to play Saturday•
-
Ravens' Lamar Jackson: Won't play Thursday•
-
Ravens' Lamar Jackson: Set up to succeed in 2025•
-
Ravens' Lamar Jackson: Comes up short in playoff loss•
-
Ravens' Lamar Jackson: Not on injury report•
-
Ravens' Lamar Jackson: No practice limitations expected•