Ravens' Lamar Jackson: Expected to play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Offensive coordinator Todd Monken said Thursday that he expects Jackson (ankle) to play Sunday against the Steelers, Jamison Hensley of ESPN.com reports.
After being limited Wednesday by an ankle injury, Jackson didn't practice Thursday, which sets the stage for what the star QB does Friday to loom large in terms of his Week 14 status. A return to practice, in any capacity, would put Jackson on track to be available this weekend, but if ends up sidelined, Tyler Huntley and Cooper Rush are next in line for the Ravens' signal-caller reps.
More News
-
Ravens' Lamar Jackson: Doesn't practice Thursday•
-
Ravens' Lamar Jackson: Limited practice Wednesday•
-
Ravens' Lamar Jackson: Three turnovers in ugly loss•
-
Ravens' Lamar Jackson: Good to go for Week 13•
-
Ravens' Lamar Jackson: Full practice Tuesday•
-
Ravens' Lamar Jackson: Present at practice Tuesday•