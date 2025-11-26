Ravens' Malaki Starks: Tallies four tackles
By RotoWire Staff
• 1 min read
Starks recorded four tackles (two solo) in Sunday's 23-10 win over the Jets.
Starks continues to hold a significant role in the Baltimore defense, though his production has dwindled since the team acquired Alohi Gilman. Starks has no more than five tackles in each of his last five games, though he does have two interceptions in that span.
