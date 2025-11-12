Wiggins logged seven tackles (six solo) and one pass defense during the Ravens' 27-19 win over the Vikings on Sunday.

Wiggins led the Ravens with seven stops Sunday while playing 64 of 65 defensive stops (98.5 percent). The second-year corner has recorded at least five tackles in four of his last five games and is up to 39 tackles (30 solo) and six pass defenses (two interceptions) through nine regular-season games.