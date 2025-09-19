Ravens' Nnamdi Madubuike: DNP again Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Madubuike (neck) did not practice Friday, Jamison Hensley of ESPN.com reports.
Madubuike has logged back-to-back DNPs to open the practice week for Baltimore. The veteran defensive tackle will have one more chance to see the practice field Saturday ahead of Monday night's game against the Lions.
