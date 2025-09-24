Madubuike (neck) has been ruled out for Sunday's game against the Chiefs.

It'll be the second straight game that Madubuike will miss due to a neck injury that he likely picked up during the Ravens' Week 2 win over the Browns. Head coach John Harbaugh told reporters Wednesday that Madubuike's injury is a long-term concern, which could mean an IR stint for the 2020 third-rounder. John Jenkins will continue to see additional snaps on the defensive line for as long as Madubuike is out of action.