default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Madubuike (neck) was placed on injured reserve Saturday.

Madibuike was unable to practice all week and had already been ruled out for the Week 4 matchup against the Lions due to a neck issue. He'll now be forced to miss Baltimore's next four games, with his earliest possible return coming in a Week 8 against the Dolphins. This is a huge loss for the Ravens' defense, as Madubuike tallied 99 total tackles, including 19.5 sacks, and three forced fumbles in 34 regular-season games from 2023 to 2024. In his absence, Aeneas Peebles projects to start on Baltimore's defensive line.

More News