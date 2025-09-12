Ravens' Nnamdi Madubuike: Logs limited session Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Madubuike (ankle) logged a limited practice Thursday.
Madubuike popped up on the injury report Wednesday and was unable to practice, so his limited session Thursday is a step in the right direction. His participation Friday should shed further light on his status for Sunday's matchup against the Browns.
