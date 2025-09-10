Ravens' Nnamdi Madubuike: Misses practice Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Madubuike (ankle) did not participate at practice Wednesday.
Madubuike popped up on the injury report with an ankle injury Wednesday, ultimately missing practice as a result. The defensive lineman will have two more chances to return to practice before Sunday's matchup with the Browns.
More News
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Records sack in SNF loss•
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Earns Pro Bowl nod in 2024•
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Ready to go against Cleveland•
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Logs limited session Wednesday•
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Monster performance in win•
-
Ravens' Justin Madubuike: Inks massive extension•