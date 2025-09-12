default-cbs-image
Madubuike (ankle) has no injury designation ahead of Sunday's matchup against the Browns.

The veteran defensive lineman upgraded from a DNP on Wednesday to a full practice session Friday, suggesting he's moved past his ankle injury in time to face Cleveland on Sunday. Madubuike made plays for Baltimore's defense in a Week 1 loss to the Bills, recording six total tackles, including 1.0 sacks, across 53 defensive snaps. He's expected to continue wreaking havoc on opposing quarterbacks in Week 2.

