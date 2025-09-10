Ravens' Nnamdi Madubuike: Records sack in SNF loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Madubuike recorded six tackles (four solo), including 1.0 sacks, in the Ravens' loss to the Bills on Sunday night.
Madubuike played 69 percent of Baltimore's defensive snaps against Buffalo. The big defensive tackles is coming off a 2024 season in which he recorded 43 tackles (21 solo), including 6.5 sacks, across 17 regular-season starts. He's gone to two straight Pro Bowls and was a second-team All-Pro selection in 2023.
More News
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Earns Pro Bowl nod in 2024•
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Ready to go against Cleveland•
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Logs limited session Wednesday•
-
Ravens' Nnamdi Madubuike: Monster performance in win•
-
Ravens' Justin Madubuike: Inks massive extension•
-
Ravens' Justin Madubuike: Receives franchise tag•