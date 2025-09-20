Ravens' Nnamdi Madubuike: Won't play Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Coach John Harbaugh said Saturday that Madubuike (neck) will be out for Monday night's game against the Lions.
Per Jeff Zrebiec of The Athletic, when asked whether Madubuike is a candidate for IR, Harbaugh said "I can't really comment on it right now. I don't know enough to say." The defensive lineman's status is thus cloudy beyond Week 3, a context that represents a concern in terms of Baltimore's pass rush in the coming weeks.
