Coach John Harbaugh said Saturday that Madubuike (neck) will be out for Monday night's game against the Lions.

Per Jeff Zrebiec of The Athletic, when asked whether Madubuike is a candidate for IR, Harbaugh said "I can't really comment on it right now. I don't know enough to say." The defensive lineman's status is thus cloudy beyond Week 3, a context that represents a concern in terms of Baltimore's pass rush in the coming weeks.