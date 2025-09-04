Ravens' Patrick Ricard: Hasn't practiced since mid-August
By RotoWire Staff
• 1 min read
Ricard (calf) isn't practicing Thursday, Jeff Zrebiec of The Athletic reports.
Ricard hasn't practiced since Aug. 14. The five-time Pro Bowl fullback is unlikely to recover in time to play against the Bills in Week 1 on Sunday Night Football.
