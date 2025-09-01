default-cbs-image
Ricard (undisclosed) isn't practicing Monday, Jamison Hensley of ESPN.com reports.

A soft-tissue injury has kept Ricard out of practice since Aug. 14, though he was initially expected to return to the field this week. His lack of practice Monday is concerning, but he'll get additional opportunities to return to the field ahead of Baltimore's regular-season opener Sunday against Buffalo.

