Ravens' Rashod Bateman: Misses practice with illness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bateman missed Wednesday's practice with an illness.
Bateman should have time to recover before Sunday night's game at Pittsburgh. If not, WRs DeAndre Hopkins and Devontez Walker will be the favorites to get more playing time.
