Saints' Cameron Jordan: Takes down QB in Week 4 loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jordan totaled four tackles, including 1.0 sacks, in Sunday's loss against Buffalo.
Jordan's sack came in the second quarter and resulted in a seven-yard loss. The veteran defensive end has 2.5 sacks through four contests after posting 4.0 sacks across 17 games last year.
