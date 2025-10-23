Saints' Pete Werner: Has reduced role in Week 7 loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Werner logged two assisted tackles Sunday in a loss to Chicago.
It was quiet game from a statistical perspective for Werner, who recorded his lowest tackle tally of the campaign. The veteran linebacker also continued to see his playing time decrease -- he logged a season-low 53 percent defensive snap share. Meanwhile, rookie Danny Stutsman was productive with a 24 percent snap share and could be pushing Werner for playing time.
