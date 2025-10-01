Saints' Pete Werner: Quiet in Week 4 defeat
By RotoWire Staff
• 1 min read
Werner posted three solo tackles in Sunday's loss to the Bills.
Werner finished with 10 fewer stops than he had the previous week versus Seattle. He nonetheless still ranks second on the Saints with 30 tackles through four weeks.
