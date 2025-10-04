Seahawks' DeMarcus Lawrence: Ruled out for Week 5
By RotoWire Staff
• 1 min read
Lawrence (quadriceps) has been ruled out for Sunday's game against Tampa Bay, Michael-Shawn Dugar of The Athletic reports.
Lawrence was injured in last Thursday night's Week 4 win over the Cardinals. It's not expected to be a long-term absence for the veteran edge rusher. Derick Hall figures to see increased defensive snaps against the Bucs.
