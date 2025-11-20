default-cbs-image
Rodgers (wrist) was present for practice Thursday, Brooke Pryor of ESPN.com reports.

Per Pryor, Rodgers' left wrist was in "some sort of stabilizer" as he was spotted doing individual reps Thursday. On the heels of a 'DNP' on Wednesday, veteran QB's presence at practice a day later is encouraging, though it seems likely he'll be officially listed by the Steelers as a limited participant.

