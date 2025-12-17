Steelers' Ben Skowronek: Limited Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Skowronek (illness/hand) was limited in Wednesday's practice.
Skowronek dealt with the hand issue last week in practice, but the illness is new for the special-teams standout and wide receiver. Skowronek has posted a career-high 19 tackles (nine solo) in kick coverage for Pittsburgh.
