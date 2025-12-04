default-cbs-image
Skowronek (shoulder) was limited in Wednesday's practice, Brooke Pryor of ESPN.com reports.

Skowronek missed some practice time last week with the same issue but ultimately didn't carry an injury designation into last Sunday's loss to the Bills, playing four offensive snaps. Skowronek has a 3-56-1 receiving line on five targets across 12 games this season.

