Heyward (ankle) had his injury designation removed by Pittsburgh on Saturday, Brooke Pryor of ESPN.com reports.

Heyward managed an ankle injury this week and logged a DNP/DNP/LP practice progression. The limited session Friday appears to be enough for the veteran defensive tackle to take the field Sunday against Chicago. Heyward has had a quiet season sack-wise with just 1.5 sacks through 10 games, though he also has six defensed passes and a forced fumble.

