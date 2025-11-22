Steelers' Cameron Heyward: Cleared of injury tag
By RotoWire Staff
• 1 min read
Heyward (ankle) had his injury designation removed by Pittsburgh on Saturday, Brooke Pryor of ESPN.com reports.
Heyward managed an ankle injury this week and logged a DNP/DNP/LP practice progression. The limited session Friday appears to be enough for the veteran defensive tackle to take the field Sunday against Chicago. Heyward has had a quiet season sack-wise with just 1.5 sacks through 10 games, though he also has six defensed passes and a forced fumble.
