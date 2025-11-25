default-cbs-image
Steelers head coach Mike Tomlin said that Harmon has been ruled out for Sunday's game against the Bills, due to a knee injury, Gerry Dulac of the Pittsburgh Post-Gazette reports.

Harmon played his normal allotment of defensive snaps in last Sunday's win over the Bears, recording four tackles (two solo) on 48 percent of the downs, so it's unclear when he was injured. Esezi Otomewo and Logan Lee will be candidates to see increased reps on Pittsburgh's defensive line.

