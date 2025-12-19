Steelers' James Pierre: Won't play Week 16
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pierre (calf) has been ruled out for Sunday's game against the Lions, Brooke Pryor of ESPN.com reports.
Pierre will end up missing a second straight game due to a calf injury that he likely picked up during the Steelers' Week 14 win over the Ravens. Asante Samuel -- who intercepted Tua Tagovailoa during Pittsburgh's Week 15 victory over Miami -- will likely start at outside corner opposite Joey Porter on Sunday in Pierre's absence.
More News
-
Steelers' James Pierre: Remains sidelined at practice•
-
Steelers' James Pierre: Will sit out Week 15•
-
Steelers' James Pierre: Sits out Thursday's practice•
-
Steelers' James Pierre: Registers INT in win•
-
Steelers' James Pierre: Clears concussion protocol•
-
Steelers' James Pierre: Looks to clear concussion protocol•