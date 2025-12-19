default-cbs-image
Pierre (calf) has been ruled out for Sunday's game against the Lions, Brooke Pryor of ESPN.com reports.

Pierre will end up missing a second straight game due to a calf injury that he likely picked up during the Steelers' Week 14 win over the Ravens. Asante Samuel -- who intercepted Tua Tagovailoa during Pittsburgh's Week 15 victory over Miami -- will likely start at outside corner opposite Joey Porter on Sunday in Pierre's absence.

