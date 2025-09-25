Steelers' Jaylen Warren: Limited at practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Warren (NIR - resting vet/knee) was listed as a limited participant at practice Thursday, Teresa Varley of the Steelers' official site reports.
Though Warren's name was also on Wednesday's practice report, his listed limitations then only cited 'NIR -resting vet.' While the addition of 'knee' to Thursday's report is worth noting, so far there's nothing to suggest that the running back's status for Sunday's game against the Vikings in Dublin is in any danger. Friday's final injury report will reveal whether Warren heads into the weekend with an injury designation or cleared to face Minnesota.
