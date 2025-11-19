Steelers' Jaylen Warren: Not seen at start of practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Warren (ankle) isn't going through individual drills at the start of Wednesday's practice, Alan Saunders of SteelersNow.com reports.
Warren downplayed his ankle injury after Sunday's 34-12 win over Cincinnati, but it's no surprise to see him absent from practice just three days later. He didn't play at all during the fourth quarter this past Sunday, and Kenneth Gainwell got more work than usual even before Warren's early exit. Gainwell and Kaleb Johnson will pick up the slack if Warren isn't ready to face the Bears this Sunday.
