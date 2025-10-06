default-cbs-image
Warren (knee) participated in individual drills at Monday's practice, Brian Batko of the Pittsburgh Post-Gazette reports.

Warren missed the Steelers' Week 4 game against the Vikings in Ireland and had the Week 5 bye to recover. Pittsburgh isn't required to release an official practice report until Wednesday this week, but Warren's presence on the field Monday would indicate he's closing in on 100 percent and a return to game action ahead of next Sunday's date with the Browns.

