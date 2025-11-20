Steelers' Jaylen Warren: Returns to practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Warren (ankle) is participating in Thursday's practice, Brian Batko of the Pittsburgh Post-Gazette reports.
Per Batko, Warren is moving around well. Whether Warren is ultimately listed as a full participant or limited participant, his return to practice Thursday is an encouraging sign after he didn't practice Wednesday. Warren played only one snap after injuring his ankle in the second half of this past Sunday's win over the Bengals.
More News
-
Steelers' Jaylen Warren: Unable to practice Wednesday•
-
Steelers' Jaylen Warren: Not seen at start of practice•
-
Steelers' Jaylen Warren: May be limited in Week 12•
-
Steelers' Jaylen Warren: Could have re-entered Week 11 win•
-
Steelers' Jaylen Warren: Plays one snap after hurting ankle•
-
Steelers' Jaylen Warren: Totals 91 yards•