Warren (ankle) is participating in Thursday's practice, Brian Batko of the Pittsburgh Post-Gazette reports.

Per Batko, Warren is moving around well. Whether Warren is ultimately listed as a full participant or limited participant, his return to practice Thursday is an encouraging sign after he didn't practice Wednesday. Warren played only one snap after injuring his ankle in the second half of this past Sunday's win over the Bengals.

