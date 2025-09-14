Steelers' Patrick Queen: Exits with injury to ribs
By RotoWire Staff
• 1 min read
Queen (ribs) is questionable to return to Sunday's matchup against Seattle, Alan Saunders of SteelersNow.com reports.
Queen had to go to the medical tent during the second quarter, and he's been deemed questionable to return to the game. Cole Holcomb has entered at linebacker in Queen's stead.
