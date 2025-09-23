default-cbs-image
Queen recorded 10 tackles (six solo) in the Steelers' win over the Patriots on Sunday.

In addition to the 10 tackles, Queen also logged a pair of pass breakups on 100 percent of the defensive snaps. On the season, Queen has 24 tackles (14 solo), including a pair of TFLs, two pass breakups and two QB hits.

