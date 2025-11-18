Steelers' Patrick Queen: Secures 10 stops Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Queen finished with 10 tackles (five solo) in a 34-12 victory versus Cincinnati in Week 11 on Sunday.
Queen led the Steelers in tackles while reaching the double-digit mark for the second straight week. The veteran linebacker is up to 78 stops on the season, putting him well on pace to reach the triple-digit mark for the fifth time over his six-year NFL career.
More News
-
Steelers' Patrick Queen: Leading tackler in loss•
-
Steelers' Patrick Queen: Quiet outing in loss•
-
Steelers' Patrick Queen: Quiet Week 7 performance•
-
Steelers' Patrick Queen: Registers nine stops in Week 6•
-
Steelers' Patrick Queen: Gets to QB in Week 4 win•
-
Steelers' Patrick Queen: Piles up 10 tackles in win•