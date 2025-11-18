default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Queen finished with 10 tackles (five solo) in a 34-12 victory versus Cincinnati in Week 11 on Sunday.

Queen led the Steelers in tackles while reaching the double-digit mark for the second straight week. The veteran linebacker is up to 78 stops on the season, putting him well on pace to reach the triple-digit mark for the fifth time over his six-year NFL career.

More News