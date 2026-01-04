Steelers' Will Howard: Emergency QB vs. Baltimore
By RotoWire Staff
• 1 min read
Howard (coach's decision) is inactive but will serve as the Steelers' emergency third quarterback against the Ravens on Sunday.
As the emergency third quarterback, Howard is prohibited from playing Sunday unless both Aaron Rodgers and Mason Rudolph were to leave the game due to injury, illness or ejection.
