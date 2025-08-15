The most important decision with Superflex leagues is always when do you want to draft your quarterbacks. And in our latest 12-team, Superflex mock draft, we had two managers take two different approaches with the position.
R.J. White, picking from No. 11 overall, waited until Round 6 to draft his first quarterback, which was J.J. McCarthy. By then, 20 quarterbacks were off the board, but R.J. built out the rest of his roster with Justin Jefferson, Jahmyr Gibbs, Jonathan Taylor, George Kittle, and Breece Hall with his first five picks.
R.J. has tremendous talent at running back, and Jefferson and Kittle are studs. He also added to that with Calvin Ridley, Jordan Addison, Khalil Shakir, Josh Downs, and Marvin Mims at receiver, along with Nick Chubb at running back. But his quarterback room ended up with McCarthy, Sam Darnold, Russell Wilson, and Tyler Shough, which could be rough.
At No. 12 overall, Jake Grogins went QB-QB with Baker Mayfield and Bo Nix, and Jake was the only team to start with two quarterbacks in the first two rounds. Jake did not draft a third quarterback.
His running backs are Chase Brown, RJ Harvey, Jaylen Warren, Braelon Allen, and Jacory Croskey-Merritt. Jake has Ladd McConkey, George Pickens, Jaylen Waddle, Rashee Rice, Rashid Shaheed, and Wan'Dale Robinson at receiver. And the tight ends are Evan Engram and Darren Waller.
Both rosters should be competitive, but I don't love either build. The teams I prefer in this league are the ones that drafted one quarterback early, one with a mid-round pick, and then at least one bench quarterback with a late-round selection.
That's what I did, and I love my team. From No. 5 overall, I started with Jalen Hurts, and then I selected three receivers in a row with Brian Thomas Jr., Drake London, and Jaxon Smith-Njigba.
Instead of drafting a running back in Round 5, I went with Justin Herbert, and this is the type of quarterback duo I want in a Superflex league with Hurts and Herbert. I only needed one other quarterback, and I ended up with Cam Ward in Round 9, which was great. But then Joe Flacco was still there in Round 14, and I couldn't pass on him there since he should open the season as the starter in Cleveland.
My combination of quarterbacks and receivers is great, and I still got solid talent at running back with Chuba Hubbard, James Conner, Tyrone Tracy Jr., Jaydon Blue, and Jerome Ford. I added Chris Olave and Keon Coleman as reserve receivers, and Mark Andrews was a steal in Round 12 at tight end.
In Superflex leagues this season, it's a significant advantage to have a top-five overall pick because you can draft one of Lamar Jackson, Josh Allen, Jayden Daniels, Joe Burrow, or Hurts. You can still build a quality roster without one of those players, but I prefer getting a top-five quarterback if possible in this format.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), and SUPERFLEX (QB/RB/WR/TE) with six reserves for a 15-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator
2. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
3. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
4. Jake Ignaszewski, Social Media Producer
5. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
6. Adam Aizer, FFT Host
7. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
8. Joe Polito, Social Media Director
9. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
10. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
11. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
12. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Robert Thomas
|
L. Jackson QB BAL
|2
|Heath Cummings
|
J. Daniels QB WAS
|3
|Thomas Shafer
|
J. Allen QB BUF
|4
|Jake Ignaszewski
|
J. Burrow QB CIN
|5
|Jamey Eisenberg
|
J. Hurts QB PHI
|6
|Adam Aizer
|
J. Chase WR CIN
|7
|Meron Berkson
|
P. Mahomes QB KC
|8
|Joe Polito
|
B. Robinson RB ATL
|9
|Jacob Gibbs
|
C. Lamb WR DAL
|10
|Dan Schneier
|
C. McCaffrey RB SF
|11
|R.J. White
|
J. Jefferson WR MIN
|12
|Jake Grogins
|
B. Mayfield QB TB
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Jake Grogins
|
B. Nix QB DEN
|14
|R.J. White
|
J. Gibbs RB DET
|15
|Dan Schneier
|
S. Barkley RB PHI
|16
|Jacob Gibbs
|
B. Purdy QB SF
|17
|Joe Polito
|
M. Nabers WR NYG
|18
|Meron Berkson
|
D. Achane RB MIA
|19
|Adam Aizer
|
N. Collins WR HOU
|20
|Jamey Eisenberg
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|21
|Jake Ignaszewski
|
A. Jeanty RB LV
|22
|Thomas Shafer
|
P. Nacua WR LAR
|23
|Heath Cummings
|
B. Bowers TE LV
|24
|Robert Thomas
|
A. St. Brown WR DET
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Robert Thomas
|
D. Henry RB BAL
|26
|Heath Cummings
|
D. Prescott QB DAL
|27
|Thomas Shafer
|
A. Brown WR PHI
|28
|Jake Ignaszewski
|
J. Jacobs RB GB
|29
|Jamey Eisenberg
|
D. London WR ATL
|30
|Adam Aizer
|
K. Murray QB ARI
|31
|Meron Berkson
|
J. Fields QB NYJ
|32
|Joe Polito
|
D. Maye QB NE
|33
|Jacob Gibbs
|
B. Irving RB TB
|34
|Dan Schneier
|
T. McBride TE ARI
|35
|R.J. White
|
J. Taylor RB IND
|36
|Jake Grogins
|
L. McConkey WR LAC
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Jake Grogins
|
C. Brown RB CIN
|38
|R.J. White
|
G. Kittle TE SF
|39
|Dan Schneier
|
T. Higgins WR CIN
|40
|Jacob Gibbs
|
J. Love QB GB
|41
|Joe Polito
|
C. Williams QB CHI
|42
|Meron Berkson
|
T. Hill WR MIA
|43
|Adam Aizer
|
K. Williams RB LAR
|44
|Jamey Eisenberg
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|45
|Jake Ignaszewski
|
J. Goff QB DET
|46
|Thomas Shafer
|
J. Cook RB BUF
|47
|Heath Cummings
|
K. Walker III RB SEA
|48
|Robert Thomas
|
T. Lawrence QB JAC
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Robert Thomas
|
M. Evans WR TB
|50
|Heath Cummings
|
D. Adams WR LAR
|51
|Thomas Shafer
|
T. Henderson RB NE
|52
|Jake Ignaszewski
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|53
|Jamey Eisenberg
|
J. Herbert QB LAC
|54
|Adam Aizer
|
T. Tagovailoa QB MIA
|55
|Meron Berkson
|
C. Sutton WR DEN
|56
|Joe Polito
|
G. Wilson WR NYJ
|57
|Jacob Gibbs
|
O. Hampton RB LAC
|58
|Dan Schneier
|
C. Stroud QB HOU
|59
|R.J. White
|
B. Hall RB NYJ
|60
|Jake Grogins
|
G. Pickens WR DAL
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Jake Grogins
|
R. Harvey RB DEN
|62
|R.J. White
|
J. McCarthy QB MIN
|63
|Dan Schneier
|
T. McMillan WR CAR
|64
|Jacob Gibbs
|
A. Kamara RB NO
|65
|Joe Polito
|
X. Worthy WR KC
|66
|Meron Berkson
|
T. McLaurin WR WAS
|67
|Adam Aizer
|
D. Metcalf WR PIT
|68
|Jamey Eisenberg
|
C. Hubbard RB CAR
|69
|Jake Ignaszewski
|
D. Moore WR CHI
|70
|Thomas Shafer
|
T. Hunter WR JAC
|71
|Heath Cummings
|
D. Swift RB CHI
|72
|Robert Thomas
|
J. Williams WR DET
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Robert Thomas
|
S. LaPorta TE DET
|74
|Heath Cummings
|
J. Jeudy WR CLE
|75
|Thomas Shafer
|
B. Young QB CAR
|76
|Jake Ignaszewski
|
T. Kelce TE KC
|77
|Jamey Eisenberg
|
J. Conner RB ARI
|78
|Adam Aizer
|
I. Pacheco RB KC
|79
|Meron Berkson
|
D. Montgomery RB DET
|80
|Joe Polito
|
Z. Flowers WR BAL
|81
|Jacob Gibbs
|
D. Smith WR PHI
|82
|Dan Schneier
|
A. Richardson QB IND
|83
|R.J. White
|
C. Ridley WR TEN
|84
|Jake Grogins
|
J. Waddle WR MIA
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Jake Grogins
|
R. Rice WR KC
|86
|R.J. White
|
J. Addison WR MIN
|87
|Dan Schneier
|
R. Pearsall WR SF
|88
|Jacob Gibbs
|
J. Jennings WR SF
|89
|Joe Polito
|
T. Pollard RB TEN
|90
|Meron Berkson
|
M. Golden WR GB
|91
|Adam Aizer
|
J. Mixon RB HOU
|92
|Jamey Eisenberg
|
C. Olave WR NO
|93
|Jake Ignaszewski
|
J. Meyers WR LV
|94
|Thomas Shafer
|
M. Penix Jr. QB ATL
|95
|Heath Cummings
|
C. Kupp WR SEA
|96
|Robert Thomas
|
A. Jones RB MIN
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Robert Thomas
|
K. Johnson RB PIT
|98
|Heath Cummings
|
D. Samuel WR WAS
|99
|Thomas Shafer
|
T. Hockenson TE MIN
|100
|Jake Ignaszewski
|
S. Diggs WR NE
|101
|Jamey Eisenberg
|
C. Ward QB TEN
|102
|Adam Aizer
|
M. Stafford QB LAR
|103
|Meron Berkson
|
E. Egbuka WR TB
|104
|Joe Polito
|
D. Njoku TE CLE
|105
|Jacob Gibbs
|
G. Smith QB LV
|106
|Dan Schneier
|
R. Odunze WR CHI
|107
|R.J. White
|
S. Darnold QB SEA
|108
|Jake Grogins
|
J. Warren RB PIT
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Jake Grogins
|
E. Engram TE DEN
|110
|R.J. White
|
R. Wilson QB NYG
|111
|Dan Schneier
|
A. Rodgers QB PIT
|112
|Jacob Gibbs
|
C. Loveland TE CHI
|113
|Joe Polito
|
J. Dobbins RB DEN
|114
|Meron Berkson
|
D. Jones QB IND
|115
|Adam Aizer
|
T. Warren TE IND
|116
|Jamey Eisenberg
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|117
|Jake Ignaszewski
|
J. Smith TE PIT
|118
|Thomas Shafer
|
Q. Judkins RB CLE
|119
|Heath Cummings
|
L. Burden III WR CHI
|120
|Robert Thomas
|
B. Robinson Jr. RB WAS
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Robert Thomas
|
C. Godwin WR TB
|122
|Heath Cummings
|
J. Dart QB NYG
|123
|Thomas Shafer
|
J. Mason RB MIN
|124
|Jake Ignaszewski
|
C. Skattebo RB NYG
|125
|Jamey Eisenberg
|
K. Coleman WR BUF
|126
|Adam Aizer
|
C. Kirk WR HOU
|127
|Meron Berkson
|
K. Pitts TE ATL
|128
|Joe Polito
|
Z. Charbonnet RB SEA
|129
|Jacob Gibbs
|
B. Tuten RB JAC
|130
|Dan Schneier
|
T. Etienne RB JAC
|131
|R.J. White
|
K. Shakir WR BUF
|132
|Jake Grogins
|
B. Allen RB NYJ
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Jake Grogins
|
R. Shaheed WR NO
|134
|R.J. White
|
J. Downs WR IND
|135
|Dan Schneier
|
D. Mooney WR ATL
|136
|Jacob Gibbs
|
T. Kraft TE GB
|137
|Joe Polito
|
J. Reed WR GB
|138
|Meron Berkson
|
T. Bigsby RB JAC
|139
|Adam Aizer
|
J. Williams RB DAL
|140
|Jamey Eisenberg
|
M. Andrews TE BAL
|141
|Jake Ignaszewski
|
K. Allen WR LAC
|142
|Thomas Shafer
|
D. Douglas WR NE
|143
|Heath Cummings
|
R. Stevenson RB NE
|144
|Robert Thomas
|
M. Pittman WR IND
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Robert Thomas
|
S. Sanders QB CLE
|146
|Heath Cummings
|
T. Benson RB ARI
|147
|Thomas Shafer
|
J. Milroe QB SEA
|148
|Jake Ignaszewski
|
M. Brown WR KC
|149
|Jamey Eisenberg
|
J. Blue RB DAL
|150
|Adam Aizer
|
T. Spears RB TEN
|151
|Meron Berkson
|
N. Harris RB LAC
|152
|Joe Polito
|
T. Allgeier RB ATL
|153
|Jacob Gibbs
|
B. Aiyuk WR SF
|154
|Dan Schneier
|
A. Ekeler RB WAS
|155
|R.J. White
|
M. Mims WR DEN
|156
|Jake Grogins
|
W. Robinson WR NYG
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Jake Grogins
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|158
|R.J. White
|
N. Chubb RB HOU
|159
|Dan Schneier
|
K. Williams WR NE
|160
|Jacob Gibbs
|
J. Higgins WR HOU
|161
|Joe Polito
|
I. Guerendo RB SF
|162
|Meron Berkson
|
C. Tillman WR CLE
|163
|Adam Aizer
|
R. Doubs WR GB
|164
|Jamey Eisenberg
|
J. Flacco QB CLE
|165
|Jake Ignaszewski
|
J. Garoppolo QB LAR
|166
|Thomas Shafer
|
A. Thielen WR CAR
|167
|Heath Cummings
|
R. Davis RB BUF
|168
|Robert Thomas
|
S. Perine RB CIN
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Robert Thomas
|
J. Wright RB MIA
|170
|Heath Cummings
|
D. Sampson RB CLE
|171
|Thomas Shafer
|
X. Legette WR CAR
|172
|Jake Ignaszewski
|
R. Dowdle RB CAR
|173
|Jamey Eisenberg
|
J. Ford RB CLE
|174
|Adam Aizer
|
D. Kincaid TE BUF
|175
|Meron Berkson
|
Z. Ertz TE WAS
|176
|Joe Polito
|
S. Rattler QB NO
|177
|Jacob Gibbs
|
W. Shipley RB PHI
|178
|Dan Schneier
|
R. White RB TB
|179
|R.J. White
|
T. Shough QB NO
|180
|Jake Grogins
|
D. Waller TE MIA
Team by Team
|Robert Thomas
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|
L. Jackson QB BAL
|2
|24
|
A. St. Brown WR DET
|3
|25
|
D. Henry RB BAL
|4
|48
|
T. Lawrence QB JAC
|5
|49
|
M. Evans WR TB
|6
|72
|
J. Williams WR DET
|7
|73
|
S. LaPorta TE DET
|8
|96
|
A. Jones RB MIN
|9
|97
|
K. Johnson RB PIT
|10
|120
|
B. Robinson Jr. RB WAS
|11
|121
|
C. Godwin WR TB
|12
|144
|
M. Pittman WR IND
|13
|145
|
S. Sanders QB CLE
|14
|168
|
S. Perine RB CIN
|15
|169
|
J. Wright RB MIA
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|
J. Daniels QB WAS
|2
|23
|
B. Bowers TE LV
|3
|26
|
D. Prescott QB DAL
|4
|47
|
K. Walker III RB SEA
|5
|50
|
D. Adams WR LAR
|6
|71
|
D. Swift RB CHI
|7
|74
|
J. Jeudy WR CLE
|8
|95
|
C. Kupp WR SEA
|9
|98
|
D. Samuel WR WAS
|10
|119
|
L. Burden III WR CHI
|11
|122
|
J. Dart QB NYG
|12
|143
|
R. Stevenson RB NE
|13
|146
|
T. Benson RB ARI
|14
|167
|
R. Davis RB BUF
|15
|170
|
D. Sampson RB CLE
|Thomas Shafer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|
J. Allen QB BUF
|2
|22
|
P. Nacua WR LAR
|3
|27
|
A. Brown WR PHI
|4
|46
|
J. Cook RB BUF
|5
|51
|
T. Henderson RB NE
|6
|70
|
T. Hunter WR JAC
|7
|75
|
B. Young QB CAR
|8
|94
|
M. Penix Jr. QB ATL
|9
|99
|
T. Hockenson TE MIN
|10
|118
|
Q. Judkins RB CLE
|11
|123
|
J. Mason RB MIN
|12
|142
|
D. Douglas WR NE
|13
|147
|
J. Milroe QB SEA
|14
|166
|
A. Thielen WR CAR
|15
|171
|
X. Legette WR CAR
|Jake Ignaszewski
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|
J. Burrow QB CIN
|2
|21
|
A. Jeanty RB LV
|3
|28
|
J. Jacobs RB GB
|4
|45
|
J. Goff QB DET
|5
|52
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|6
|69
|
D. Moore WR CHI
|7
|76
|
T. Kelce TE KC
|8
|93
|
J. Meyers WR LV
|9
|100
|
S. Diggs WR NE
|10
|117
|
J. Smith TE PIT
|11
|124
|
C. Skattebo RB NYG
|12
|141
|
K. Allen WR LAC
|13
|148
|
M. Brown WR KC
|14
|165
|
J. Garoppolo QB LAR
|15
|172
|
R. Dowdle RB CAR
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|
J. Hurts QB PHI
|2
|20
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|3
|29
|
D. London WR ATL
|4
|44
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|5
|53
|
J. Herbert QB LAC
|6
|68
|
C. Hubbard RB CAR
|7
|77
|
J. Conner RB ARI
|8
|92
|
C. Olave WR NO
|9
|101
|
C. Ward QB TEN
|10
|116
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|11
|125
|
K. Coleman WR BUF
|12
|140
|
M. Andrews TE BAL
|13
|149
|
J. Blue RB DAL
|14
|164
|
J. Flacco QB CLE
|15
|173
|
J. Ford RB CLE
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|
J. Chase WR CIN
|2
|19
|
N. Collins WR HOU
|3
|30
|
K. Murray QB ARI
|4
|43
|
K. Williams RB LAR
|5
|54
|
T. Tagovailoa QB MIA
|6
|67
|
D. Metcalf WR PIT
|7
|78
|
I. Pacheco RB KC
|8
|91
|
J. Mixon RB HOU
|9
|102
|
M. Stafford QB LAR
|10
|115
|
T. Warren TE IND
|11
|126
|
C. Kirk WR HOU
|12
|139
|
J. Williams RB DAL
|13
|150
|
T. Spears RB TEN
|14
|163
|
R. Doubs WR GB
|15
|174
|
D. Kincaid TE BUF
|Meron Berkson
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|
P. Mahomes QB KC
|2
|18
|
D. Achane RB MIA
|3
|31
|
J. Fields QB NYJ
|4
|42
|
T. Hill WR MIA
|5
|55
|
C. Sutton WR DEN
|6
|66
|
T. McLaurin WR WAS
|7
|79
|
D. Montgomery RB DET
|8
|90
|
M. Golden WR GB
|9
|103
|
E. Egbuka WR TB
|10
|114
|
D. Jones QB IND
|11
|127
|
K. Pitts TE ATL
|12
|138
|
T. Bigsby RB JAC
|13
|151
|
N. Harris RB LAC
|14
|162
|
C. Tillman WR CLE
|15
|175
|
Z. Ertz TE WAS
|Joe Polito
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|
B. Robinson RB ATL
|2
|17
|
M. Nabers WR NYG
|3
|32
|
D. Maye QB NE
|4
|41
|
C. Williams QB CHI
|5
|56
|
G. Wilson WR NYJ
|6
|65
|
X. Worthy WR KC
|7
|80
|
Z. Flowers WR BAL
|8
|89
|
T. Pollard RB TEN
|9
|104
|
D. Njoku TE CLE
|10
|113
|
J. Dobbins RB DEN
|11
|128
|
Z. Charbonnet RB SEA
|12
|137
|
J. Reed WR GB
|13
|152
|
T. Allgeier RB ATL
|14
|161
|
I. Guerendo RB SF
|15
|176
|
S. Rattler QB NO
|Jacob Gibbs
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|
C. Lamb WR DAL
|2
|16
|
B. Purdy QB SF
|3
|33
|
B. Irving RB TB
|4
|40
|
J. Love QB GB
|5
|57
|
O. Hampton RB LAC
|6
|64
|
A. Kamara RB NO
|7
|81
|
D. Smith WR PHI
|8
|88
|
J. Jennings WR SF
|9
|105
|
G. Smith QB LV
|10
|112
|
C. Loveland TE CHI
|11
|129
|
B. Tuten RB JAC
|12
|136
|
T. Kraft TE GB
|13
|153
|
B. Aiyuk WR SF
|14
|160
|
J. Higgins WR HOU
|15
|177
|
W. Shipley RB PHI
|Dan Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|
C. McCaffrey RB SF
|2
|15
|
S. Barkley RB PHI
|3
|34
|
T. McBride TE ARI
|4
|39
|
T. Higgins WR CIN
|5
|58
|
C. Stroud QB HOU
|6
|63
|
T. McMillan WR CAR
|7
|82
|
A. Richardson QB IND
|8
|87
|
R. Pearsall WR SF
|9
|106
|
R. Odunze WR CHI
|10
|111
|
A. Rodgers QB PIT
|11
|130
|
T. Etienne RB JAC
|12
|135
|
D. Mooney WR ATL
|13
|154
|
A. Ekeler RB WAS
|14
|159
|
K. Williams WR NE
|15
|178
|
R. White RB TB
|R.J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|
J. Jefferson WR MIN
|2
|14
|
J. Gibbs RB DET
|3
|35
|
J. Taylor RB IND
|4
|38
|
G. Kittle TE SF
|5
|59
|
B. Hall RB NYJ
|6
|62
|
J. McCarthy QB MIN
|7
|83
|
C. Ridley WR TEN
|8
|86
|
J. Addison WR MIN
|9
|107
|
S. Darnold QB SEA
|10
|110
|
R. Wilson QB NYG
|11
|131
|
K. Shakir WR BUF
|12
|134
|
J. Downs WR IND
|13
|155
|
M. Mims WR DEN
|14
|158
|
N. Chubb RB HOU
|15
|179
|
T. Shough QB NO
|Jake Grogins
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|
B. Mayfield QB TB
|2
|13
|
B. Nix QB DEN
|3
|36
|
L. McConkey WR LAC
|4
|37
|
C. Brown RB CIN
|5
|60
|
G. Pickens WR DAL
|6
|61
|
R. Harvey RB DEN
|7
|84
|
J. Waddle WR MIA
|8
|85
|
R. Rice WR KC
|9
|108
|
J. Warren RB PIT
|10
|109
|
E. Engram TE DEN
|11
|132
|
B. Allen RB NYJ
|12
|133
|
R. Shaheed WR NO
|13
|156
|
W. Robinson WR NYG
|14
|157
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|15
|180
|
D. Waller TE MIA