The most important decision with Superflex leagues is always when do you want to draft your quarterbacks. And in our latest 12-team, Superflex mock draft, we had two managers take two different approaches with the position.

R.J. White, picking from No. 11 overall, waited until Round 6 to draft his first quarterback, which was J.J. McCarthy. By then, 20 quarterbacks were off the board, but R.J. built out the rest of his roster with Justin Jefferson, Jahmyr Gibbs, Jonathan Taylor, George Kittle, and Breece Hall with his first five picks.

R.J. has tremendous talent at running back, and Jefferson and Kittle are studs. He also added to that with Calvin Ridley, Jordan Addison, Khalil Shakir, Josh Downs, and Marvin Mims at receiver, along with Nick Chubb at running back. But his quarterback room ended up with McCarthy, Sam Darnold, Russell Wilson, and Tyler Shough, which could be rough.

At No. 12 overall, Jake Grogins went QB-QB with Baker Mayfield and Bo Nix, and Jake was the only team to start with two quarterbacks in the first two rounds. Jake did not draft a third quarterback.

His running backs are Chase Brown, RJ Harvey, Jaylen Warren, Braelon Allen, and Jacory Croskey-Merritt. Jake has Ladd McConkey, George Pickens, Jaylen Waddle, Rashee Rice, Rashid Shaheed, and Wan'Dale Robinson at receiver. And the tight ends are Evan Engram and Darren Waller.

Both rosters should be competitive, but I don't love either build. The teams I prefer in this league are the ones that drafted one quarterback early, one with a mid-round pick, and then at least one bench quarterback with a late-round selection.

That's what I did, and I love my team. From No. 5 overall, I started with Jalen Hurts, and then I selected three receivers in a row with Brian Thomas Jr., Drake London, and Jaxon Smith-Njigba.

Instead of drafting a running back in Round 5, I went with Justin Herbert, and this is the type of quarterback duo I want in a Superflex league with Hurts and Herbert. I only needed one other quarterback, and I ended up with Cam Ward in Round 9, which was great. But then Joe Flacco was still there in Round 14, and I couldn't pass on him there since he should open the season as the starter in Cleveland.

My combination of quarterbacks and receivers is great, and I still got solid talent at running back with Chuba Hubbard, James Conner, Tyrone Tracy Jr., Jaydon Blue, and Jerome Ford. I added Chris Olave and Keon Coleman as reserve receivers, and Mark Andrews was a steal in Round 12 at tight end.

In Superflex leagues this season, it's a significant advantage to have a top-five overall pick because you can draft one of Lamar Jackson, Josh Allen, Jayden Daniels, Joe Burrow, or Hurts. You can still build a quality roster without one of those players, but I prefer getting a top-five quarterback if possible in this format.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), and SUPERFLEX (QB/RB/WR/TE) with six reserves for a 15-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator
2. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
3. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
4. Jake Ignaszewski, Social Media Producer
5. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
6. Adam Aizer, FFT Host
7. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
8. Joe Polito, Social Media Director
9. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
10. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
11. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
12. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Robert Thomas L. Jackson QB BAL
2 Heath Cummings J. Daniels QB WAS
3 Thomas Shafer J. Allen QB BUF
4 Jake Ignaszewski J. Burrow QB CIN
5 Jamey Eisenberg J. Hurts QB PHI
6 Adam Aizer J. Chase WR CIN
7 Meron Berkson P. Mahomes QB KC
8 Joe Polito B. Robinson RB ATL
9 Jacob Gibbs C. Lamb WR DAL
10 Dan Schneier C. McCaffrey RB SF
11 R.J. White J. Jefferson WR MIN
12 Jake Grogins B. Mayfield QB TB
Round 2
Pos Team Player
13 Jake Grogins B. Nix QB DEN
14 R.J. White J. Gibbs RB DET
15 Dan Schneier S. Barkley RB PHI
16 Jacob Gibbs B. Purdy QB SF
17 Joe Polito M. Nabers WR NYG
18 Meron Berkson D. Achane RB MIA
19 Adam Aizer N. Collins WR HOU
20 Jamey Eisenberg B. Thomas Jr. WR JAC
21 Jake Ignaszewski A. Jeanty RB LV
22 Thomas Shafer P. Nacua WR LAR
23 Heath Cummings B. Bowers TE LV
24 Robert Thomas A. St. Brown WR DET
Round 3
Pos Team Player
25 Robert Thomas D. Henry RB BAL
26 Heath Cummings D. Prescott QB DAL
27 Thomas Shafer A. Brown WR PHI
28 Jake Ignaszewski J. Jacobs RB GB
29 Jamey Eisenberg D. London WR ATL
30 Adam Aizer K. Murray QB ARI
31 Meron Berkson J. Fields QB NYJ
32 Joe Polito D. Maye QB NE
33 Jacob Gibbs B. Irving RB TB
34 Dan Schneier T. McBride TE ARI
35 R.J. White J. Taylor RB IND
36 Jake Grogins L. McConkey WR LAC
Round 4
Pos Team Player
37 Jake Grogins C. Brown RB CIN
38 R.J. White G. Kittle TE SF
39 Dan Schneier T. Higgins WR CIN
40 Jacob Gibbs J. Love QB GB
41 Joe Polito C. Williams QB CHI
42 Meron Berkson T. Hill WR MIA
43 Adam Aizer K. Williams RB LAR
44 Jamey Eisenberg J. Smith-Njigba WR SEA
45 Jake Ignaszewski J. Goff QB DET
46 Thomas Shafer J. Cook RB BUF
47 Heath Cummings K. Walker III RB SEA
48 Robert Thomas T. Lawrence QB JAC
Round 5
Pos Team Player
49 Robert Thomas M. Evans WR TB
50 Heath Cummings D. Adams WR LAR
51 Thomas Shafer T. Henderson RB NE
52 Jake Ignaszewski M. Harrison Jr. WR ARI
53 Jamey Eisenberg J. Herbert QB LAC
54 Adam Aizer T. Tagovailoa QB MIA
55 Meron Berkson C. Sutton WR DEN
56 Joe Polito G. Wilson WR NYJ
57 Jacob Gibbs O. Hampton RB LAC
58 Dan Schneier C. Stroud QB HOU
59 R.J. White B. Hall RB NYJ
60 Jake Grogins G. Pickens WR DAL
Round 6
Pos Team Player
61 Jake Grogins R. Harvey RB DEN
62 R.J. White J. McCarthy QB MIN
63 Dan Schneier T. McMillan WR CAR
64 Jacob Gibbs A. Kamara RB NO
65 Joe Polito X. Worthy WR KC
66 Meron Berkson T. McLaurin WR WAS
67 Adam Aizer D. Metcalf WR PIT
68 Jamey Eisenberg C. Hubbard RB CAR
69 Jake Ignaszewski D. Moore WR CHI
70 Thomas Shafer T. Hunter WR JAC
71 Heath Cummings D. Swift RB CHI
72 Robert Thomas J. Williams WR DET
Round 7
Pos Team Player
73 Robert Thomas S. LaPorta TE DET
74 Heath Cummings J. Jeudy WR CLE
75 Thomas Shafer B. Young QB CAR
76 Jake Ignaszewski T. Kelce TE KC
77 Jamey Eisenberg J. Conner RB ARI
78 Adam Aizer I. Pacheco RB KC
79 Meron Berkson D. Montgomery RB DET
80 Joe Polito Z. Flowers WR BAL
81 Jacob Gibbs D. Smith WR PHI
82 Dan Schneier A. Richardson QB IND
83 R.J. White C. Ridley WR TEN
84 Jake Grogins J. Waddle WR MIA
Round 8
Pos Team Player
85 Jake Grogins R. Rice WR KC
86 R.J. White J. Addison WR MIN
87 Dan Schneier R. Pearsall WR SF
88 Jacob Gibbs J. Jennings WR SF
89 Joe Polito T. Pollard RB TEN
90 Meron Berkson M. Golden WR GB
91 Adam Aizer J. Mixon RB HOU
92 Jamey Eisenberg C. Olave WR NO
93 Jake Ignaszewski J. Meyers WR LV
94 Thomas Shafer M. Penix Jr. QB ATL
95 Heath Cummings C. Kupp WR SEA
96 Robert Thomas A. Jones RB MIN
Round 9
Pos Team Player
97 Robert Thomas K. Johnson RB PIT
98 Heath Cummings D. Samuel WR WAS
99 Thomas Shafer T. Hockenson TE MIN
100 Jake Ignaszewski S. Diggs WR NE
101 Jamey Eisenberg C. Ward QB TEN
102 Adam Aizer M. Stafford QB LAR
103 Meron Berkson E. Egbuka WR TB
104 Joe Polito D. Njoku TE CLE
105 Jacob Gibbs G. Smith QB LV
106 Dan Schneier R. Odunze WR CHI
107 R.J. White S. Darnold QB SEA
108 Jake Grogins J. Warren RB PIT
Round 10
Pos Team Player
109 Jake Grogins E. Engram TE DEN
110 R.J. White R. Wilson QB NYG
111 Dan Schneier A. Rodgers QB PIT
112 Jacob Gibbs C. Loveland TE CHI
113 Joe Polito J. Dobbins RB DEN
114 Meron Berkson D. Jones QB IND
115 Adam Aizer T. Warren TE IND
116 Jamey Eisenberg T. Tracy Jr. RB NYG
117 Jake Ignaszewski J. Smith TE PIT
118 Thomas Shafer Q. Judkins RB CLE
119 Heath Cummings L. Burden III WR CHI
120 Robert Thomas B. Robinson Jr. RB WAS
Round 11
Pos Team Player
121 Robert Thomas C. Godwin WR TB
122 Heath Cummings J. Dart QB NYG
123 Thomas Shafer J. Mason RB MIN
124 Jake Ignaszewski C. Skattebo RB NYG
125 Jamey Eisenberg K. Coleman WR BUF
126 Adam Aizer C. Kirk WR HOU
127 Meron Berkson K. Pitts TE ATL
128 Joe Polito Z. Charbonnet RB SEA
129 Jacob Gibbs B. Tuten RB JAC
130 Dan Schneier T. Etienne RB JAC
131 R.J. White K. Shakir WR BUF
132 Jake Grogins B. Allen RB NYJ
Round 12
Pos Team Player
133 Jake Grogins R. Shaheed WR NO
134 R.J. White J. Downs WR IND
135 Dan Schneier D. Mooney WR ATL
136 Jacob Gibbs T. Kraft TE GB
137 Joe Polito J. Reed WR GB
138 Meron Berkson T. Bigsby RB JAC
139 Adam Aizer J. Williams RB DAL
140 Jamey Eisenberg M. Andrews TE BAL
141 Jake Ignaszewski K. Allen WR LAC
142 Thomas Shafer D. Douglas WR NE
143 Heath Cummings R. Stevenson RB NE
144 Robert Thomas M. Pittman WR IND
Round 13
Pos Team Player
145 Robert Thomas S. Sanders QB CLE
146 Heath Cummings T. Benson RB ARI
147 Thomas Shafer J. Milroe QB SEA
148 Jake Ignaszewski M. Brown WR KC
149 Jamey Eisenberg J. Blue RB DAL
150 Adam Aizer T. Spears RB TEN
151 Meron Berkson N. Harris RB LAC
152 Joe Polito T. Allgeier RB ATL
153 Jacob Gibbs B. Aiyuk WR SF
154 Dan Schneier A. Ekeler RB WAS
155 R.J. White M. Mims WR DEN
156 Jake Grogins W. Robinson WR NYG
Round 14
Pos Team Player
157 Jake Grogins J. Croskey-Merritt RB WAS
158 R.J. White N. Chubb RB HOU
159 Dan Schneier K. Williams WR NE
160 Jacob Gibbs J. Higgins WR HOU
161 Joe Polito I. Guerendo RB SF
162 Meron Berkson C. Tillman WR CLE
163 Adam Aizer R. Doubs WR GB
164 Jamey Eisenberg J. Flacco QB CLE
165 Jake Ignaszewski J. Garoppolo QB LAR
166 Thomas Shafer A. Thielen WR CAR
167 Heath Cummings R. Davis RB BUF
168 Robert Thomas S. Perine RB CIN
Round 15
Pos Team Player
169 Robert Thomas J. Wright RB MIA
170 Heath Cummings D. Sampson RB CLE
171 Thomas Shafer X. Legette WR CAR
172 Jake Ignaszewski R. Dowdle RB CAR
173 Jamey Eisenberg J. Ford RB CLE
174 Adam Aizer D. Kincaid TE BUF
175 Meron Berkson Z. Ertz TE WAS
176 Joe Polito S. Rattler QB NO
177 Jacob Gibbs W. Shipley RB PHI
178 Dan Schneier R. White RB TB
179 R.J. White T. Shough QB NO
180 Jake Grogins D. Waller TE MIA
Team by Team
Robert Thomas
Rd Pk Player
1 1 L. Jackson QB BAL
2 24 A. St. Brown WR DET
3 25 D. Henry RB BAL
4 48 T. Lawrence QB JAC
5 49 M. Evans WR TB
6 72 J. Williams WR DET
7 73 S. LaPorta TE DET
8 96 A. Jones RB MIN
9 97 K. Johnson RB PIT
10 120 B. Robinson Jr. RB WAS
11 121 C. Godwin WR TB
12 144 M. Pittman WR IND
13 145 S. Sanders QB CLE
14 168 S. Perine RB CIN
15 169 J. Wright RB MIA
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 2 J. Daniels QB WAS
2 23 B. Bowers TE LV
3 26 D. Prescott QB DAL
4 47 K. Walker III RB SEA
5 50 D. Adams WR LAR
6 71 D. Swift RB CHI
7 74 J. Jeudy WR CLE
8 95 C. Kupp WR SEA
9 98 D. Samuel WR WAS
10 119 L. Burden III WR CHI
11 122 J. Dart QB NYG
12 143 R. Stevenson RB NE
13 146 T. Benson RB ARI
14 167 R. Davis RB BUF
15 170 D. Sampson RB CLE
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 3 J. Allen QB BUF
2 22 P. Nacua WR LAR
3 27 A. Brown WR PHI
4 46 J. Cook RB BUF
5 51 T. Henderson RB NE
6 70 T. Hunter WR JAC
7 75 B. Young QB CAR
8 94 M. Penix Jr. QB ATL
9 99 T. Hockenson TE MIN
10 118 Q. Judkins RB CLE
11 123 J. Mason RB MIN
12 142 D. Douglas WR NE
13 147 J. Milroe QB SEA
14 166 A. Thielen WR CAR
15 171 X. Legette WR CAR
Jake Ignaszewski
Rd Pk Player
1 4 J. Burrow QB CIN
2 21 A. Jeanty RB LV
3 28 J. Jacobs RB GB
4 45 J. Goff QB DET
5 52 M. Harrison Jr. WR ARI
6 69 D. Moore WR CHI
7 76 T. Kelce TE KC
8 93 J. Meyers WR LV
9 100 S. Diggs WR NE
10 117 J. Smith TE PIT
11 124 C. Skattebo RB NYG
12 141 K. Allen WR LAC
13 148 M. Brown WR KC
14 165 J. Garoppolo QB LAR
15 172 R. Dowdle RB CAR
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 5 J. Hurts QB PHI
2 20 B. Thomas Jr. WR JAC
3 29 D. London WR ATL
4 44 J. Smith-Njigba WR SEA
5 53 J. Herbert QB LAC
6 68 C. Hubbard RB CAR
7 77 J. Conner RB ARI
8 92 C. Olave WR NO
9 101 C. Ward QB TEN
10 116 T. Tracy Jr. RB NYG
11 125 K. Coleman WR BUF
12 140 M. Andrews TE BAL
13 149 J. Blue RB DAL
14 164 J. Flacco QB CLE
15 173 J. Ford RB CLE
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 6 J. Chase WR CIN
2 19 N. Collins WR HOU
3 30 K. Murray QB ARI
4 43 K. Williams RB LAR
5 54 T. Tagovailoa QB MIA
6 67 D. Metcalf WR PIT
7 78 I. Pacheco RB KC
8 91 J. Mixon RB HOU
9 102 M. Stafford QB LAR
10 115 T. Warren TE IND
11 126 C. Kirk WR HOU
12 139 J. Williams RB DAL
13 150 T. Spears RB TEN
14 163 R. Doubs WR GB
15 174 D. Kincaid TE BUF
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 7 P. Mahomes QB KC
2 18 D. Achane RB MIA
3 31 J. Fields QB NYJ
4 42 T. Hill WR MIA
5 55 C. Sutton WR DEN
6 66 T. McLaurin WR WAS
7 79 D. Montgomery RB DET
8 90 M. Golden WR GB
9 103 E. Egbuka WR TB
10 114 D. Jones QB IND
11 127 K. Pitts TE ATL
12 138 T. Bigsby RB JAC
13 151 N. Harris RB LAC
14 162 C. Tillman WR CLE
15 175 Z. Ertz TE WAS
Joe Polito
Rd Pk Player
1 8 B. Robinson RB ATL
2 17 M. Nabers WR NYG
3 32 D. Maye QB NE
4 41 C. Williams QB CHI
5 56 G. Wilson WR NYJ
6 65 X. Worthy WR KC
7 80 Z. Flowers WR BAL
8 89 T. Pollard RB TEN
9 104 D. Njoku TE CLE
10 113 J. Dobbins RB DEN
11 128 Z. Charbonnet RB SEA
12 137 J. Reed WR GB
13 152 T. Allgeier RB ATL
14 161 I. Guerendo RB SF
15 176 S. Rattler QB NO
Jacob Gibbs
Rd Pk Player
1 9 C. Lamb WR DAL
2 16 B. Purdy QB SF
3 33 B. Irving RB TB
4 40 J. Love QB GB
5 57 O. Hampton RB LAC
6 64 A. Kamara RB NO
7 81 D. Smith WR PHI
8 88 J. Jennings WR SF
9 105 G. Smith QB LV
10 112 C. Loveland TE CHI
11 129 B. Tuten RB JAC
12 136 T. Kraft TE GB
13 153 B. Aiyuk WR SF
14 160 J. Higgins WR HOU
15 177 W. Shipley RB PHI
Dan Schneier
Rd Pk Player
1 10 C. McCaffrey RB SF
2 15 S. Barkley RB PHI
3 34 T. McBride TE ARI
4 39 T. Higgins WR CIN
5 58 C. Stroud QB HOU
6 63 T. McMillan WR CAR
7 82 A. Richardson QB IND
8 87 R. Pearsall WR SF
9 106 R. Odunze WR CHI
10 111 A. Rodgers QB PIT
11 130 T. Etienne RB JAC
12 135 D. Mooney WR ATL
13 154 A. Ekeler RB WAS
14 159 K. Williams WR NE
15 178 R. White RB TB
R.J. White
Rd Pk Player
1 11 J. Jefferson WR MIN
2 14 J. Gibbs RB DET
3 35 J. Taylor RB IND
4 38 G. Kittle TE SF
5 59 B. Hall RB NYJ
6 62 J. McCarthy QB MIN
7 83 C. Ridley WR TEN
8 86 J. Addison WR MIN
9 107 S. Darnold QB SEA
10 110 R. Wilson QB NYG
11 131 K. Shakir WR BUF
12 134 J. Downs WR IND
13 155 M. Mims WR DEN
14 158 N. Chubb RB HOU
15 179 T. Shough QB NO
Jake Grogins
Rd Pk Player
1 12 B. Mayfield QB TB
2 13 B. Nix QB DEN
3 36 L. McConkey WR LAC
4 37 C. Brown RB CIN
5 60 G. Pickens WR DAL
6 61 R. Harvey RB DEN
7 84 J. Waddle WR MIA
8 85 R. Rice WR KC
9 108 J. Warren RB PIT
10 109 E. Engram TE DEN
11 132 B. Allen RB NYJ
12 133 R. Shaheed WR NO
13 156 W. Robinson WR NYG
14 157 J. Croskey-Merritt RB WAS
15 180 D. Waller TE MIA