Taylor Heinicke: Released by Chargers
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Chargers released Heinicke on Tuesday.
The 32-year-old becomes a free agent after losing a summer battle against Trey Lance for the backup QB job in Los Angeles. It's not a great sign for Henicke's NFL future, but he may nonetheless resurface somewhere else.
