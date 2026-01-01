Texans' Azeez Al-Shaair: Returns to practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Al-Shaair (knee) was a limited participant in Thursday's practice.
The veteran linebacker was held out of Wednesday's practice due to a knee injury but was able to return in a limited capacity Thursday. Al-Shaair would likely avoid an injury designation for Sudnay's regular-season finale against the Colts if he were to log a full practice Friday.
More News
-
Texans' Azeez Al-Shaair: Dealing with knee injury•
-
Texans' Azeez Al-Shaair: Thwarts red-zone drive•
-
Texans' Azeez Al-Shaair: Ready to play Saturday•
-
Texans' Azeez Al-Shaair: Limited to begin Week 17 prep•
-
Texans' Azeez Al-Shaair: Not playing Sunday•
-
Texans' Azeez Al-Shaair: Looking likely to play Week 16•