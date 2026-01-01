default-cbs-image
Al-Shaair (knee) was a limited participant in Thursday's practice.

The veteran linebacker was held out of Wednesday's practice due to a knee injury but was able to return in a limited capacity Thursday. Al-Shaair would likely avoid an injury designation for Sudnay's regular-season finale against the Colts if he were to log a full practice Friday.

