Texans' Braxton Berrios: Won't play against Tennessee
By RotoWire Staff
• 1 min read
Berrios (coach's decision) is inactive for Sunday's game against the Titans.
Berrios will observe Sunday's AFC South tilt in street clothes while the Texans go with five active wide receivers in Nico Collins, Jayden Higgins, Christian Kirk, Jaylin Noel and Xavier Hutchinson. Berrios' next opportunity to play is Thursday against Buffalo.
