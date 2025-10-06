Texans' Jayden Higgins: Snap count increasing
By RotoWire Staff
• 1 min read
Higgins caught all four targets for 32 yards in Sunday's 44-10 win over the Ravens in Week 5.
Higgins was on the field for a season-high 39 snaps (56 percent share), as the rookie's role has steadily increased. Sunday's four targets were also a season high.
