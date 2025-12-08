default-cbs-image
Fairbairn went 2-for-2 on field-goal tries and made both of his PATs in Sunday's 20-10 win over the Chiefs.

Fairbairn connected on a 35-yard field goal in the first quarter before later adding a 28-yarder in the fourth quarter, notching his eighth straight contest with at least two field-goal makes. The kicker has been an elite option for fantasy managers this season, going 29-for-32 on field-goal tries, including 5-for-8 from 50-plus yards, over 11 games.

