Texans' Ka'imi Fairbairn: Converts two FGAs in victory
By RotoWire Staff
• 1 min read
Fairbairn went 2-for-2 on field-goal tries and made both of his PATs in Sunday's 20-10 win over the Chiefs.
Fairbairn connected on a 35-yard field goal in the first quarter before later adding a 28-yarder in the fourth quarter, notching his eighth straight contest with at least two field-goal makes. The kicker has been an elite option for fantasy managers this season, going 29-for-32 on field-goal tries, including 5-for-8 from 50-plus yards, over 11 games.
