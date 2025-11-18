Texans' Ka'imi Fairbairn: Full listing Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Fairbairn (right quadriceps) was listed as full on Monday's practice estimate.
Fairbairn didn't practice at all ahead of missing the Texans' last two contests, so his listed activity level Monday is a step in the right direction as he seeks his first game action since Week 9. Matthew Wright has filled in for Fairbairn the past two contests, connecting on all four field-goal attempts and both point-after tries. Fairbairn's full walkthrough implies he's set to return Thursday versus the Bills, but as of Monday both he and Wright remain on Houston's active roster.
More News
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Won't face Titans•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Remains sidelined Thursday•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Not practicing Wednesday•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Ruled out for Sunday•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Non-participant in practice•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Expected to miss Week 10•