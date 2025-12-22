default-cbs-image
Fairbairn hit all three field-goal attempts and both extra-point tries in Sunday's 23-21 win over the Raiders.

The kicker's field goals came from 55, 50 and 49 yards, respectively. Fairbairn has only missed four kicks this year, all field goals from 50 yards or longer, though he was perfect from that distance Sunday. The longtime Texan remains a reliable kicking option on a team that often settles for field goals.

