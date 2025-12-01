Texans' Ka'imi Fairbairn: Nails two FGAs in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Fairbairn made both of his field-goal attempts and extra-point tries in Sunday's 20-16 win over the Colts.
Fairbairn extended his streak of appearances with multiple field-goal makes to seven straight games, converting kicks from 23 and 43 yards versus Indianapolis. The kicker is now up to 27-for-30 on field-goal tries, including 5-for-8 from 50-plus yards, over 10 contests this season.
More News
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Makes three FGAs in return•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Full listing Monday•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Won't face Titans•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Remains sidelined Thursday•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Not practicing Wednesday•
-
Texans' Ka'imi Fairbairn: Ruled out for Sunday•