Fairbairn made both of his field-goal attempts and extra-point tries in Sunday's 20-16 win over the Colts.

Fairbairn extended his streak of appearances with multiple field-goal makes to seven straight games, converting kicks from 23 and 43 yards versus Indianapolis. The kicker is now up to 27-for-30 on field-goal tries, including 5-for-8 from 50-plus yards, over 10 contests this season.

