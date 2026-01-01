default-cbs-image
Fairbairn (illness) was a full participant in Thursday's practice.

Fairbarin was limited in Wednesday's practice while under the weather, but it appears the veteran kicker is past his illness and is on track to play in Sunday's regular-season finale against the Colts. Fairbairn has gone 38-for-42 on field-goal attempts and 26-for-26 on point-after tries through 14 regular-season games.

