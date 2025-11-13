Texans' Ka'imi Fairbairn: Remains sidelined Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Fairbairn (quad) isn't practicing Thursday, Aaron Wilson of KPRC 2 Houston reports.
Fairbairn was expected to miss more than one week after getting hurt in Week 9 against the Broncos, per an earlier report from Wilson. The standout kicker is tracking toward a second consecutive absence Sunday against the Titans, though Fairbairn could give himself a chance to play by returning to practice Friday after sitting out Wednesday and Thursday. Matthew Wright filled in for Fairbairn in Week 10 against the Jaguars and would do so again Sunday if Fairbairn's ruled out.
