Texans' Ka'imi Fairbairn: Won't face Titans
By RotoWire Staff
• 1 min read
Texans head coach DeMeco Ryans said Thursday that Fairbairn (quadriceps) is ruled out for Sunday's game against Tennessee, Aaron Wilson of KPRC 2 Houston reports.
Fairbairn will miss a second consecutive game due to a quad injury suffered Week 9 versus the Broncos, leaving Matthew Wright in position to draw another start versus the Titans. In Week 12, Fairbairn will face a short recovery window before the Texans take on Buffalo on Thursday Night Football, which increases the risk of him being sidelined for a third straight game.
